Adidas blocca il contratto a Kanye West per la maglietta «White lives matter»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Washington, 8 ott – La trovata, va detto, era stata geniale: presentarsi alla Paris fashion week, la settimana parigina della moda, con unariportante lo slogan «». A compiere l’ardito gesto è stato, mandando in cortocircuito le assatanate lobby antirazziste. Inutile specificare che la mossa del rapper afroamericano ha sollevato un vespaio di polemiche, e che era lecito attendersi delle rappresaglie. Che infatti sono puntualmente arrivate:ha deciso di congelare ildi collaborazione con l’irriverente. Volano gli stracci traIn sostanza, il colosso dell’abbigliamento sportivo ha ...

Sky Tg24

La risposta di Kanye West all'annuncio diapprofondimento Kanye West contro Black Lives Matter con le T - shirt White Lives Matter Dopo aver appreso della decisione didi bloccare la ...Dopo il rebranding di Meta, case come Puma,, Kenzo e Gucci si sono affidate a consulenti esterni per la creazione di canali commerciali su Discord o su altre piattaforme VoIP, e in generale il ... Kanye West, magliette "White Lives Matter": Adidas blocca accordo con il rapper Il brand di abbigliamento sportivo annuncia di aver bloccato la partnership con il rapper, bandendo la linea di sneakers del suo brand (Yeezy9. La decisione arriva dopo lo scandalo della T-shirt con l ...