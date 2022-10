Adesso Forza Nuova scarica Meloni «Castellino | Non ci ha mai rappresentato | pronti al dissenso»

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il prossimo 9 ottobre sarà passato un anno dall’assalto alla sede della Cgil guidato dai leader diGiuliano, Roberto Fiore e Luigi Aronica. La Cgil, ha manifestato oggi, 8 ottobre, a Roma e nelle stesse oreha tenuto un’assemblea insieme al suo avvocato, Carlo Taormina, e a un altro dei manifestanti imputati per gli avvenimenti del 9 ottobre 2021, Biagio Passaro, per lanciare il nuovo movimento Italia libera. Le dichiarazioni di, ex leader di«Io spero che la Russia resista al nuovo ordine mondiale e, come ha detto Putin, al neocolonialismo. Non collaborerò mai con il governo della, che avrà dieci ministri tecnici, che ha giurato fedeltà alla Nato, la cui prima telefonata è stata a ...