Addio monarchia | la Regina le ha tolto il titolo da principessa | è in lacrime | bullizzata da tutti

(Di sabato 8 ottobre 2022) Grande tensione nella Royal Family: laha compiuto un gesto alquanto inaspettato, che ha scioccato perfino i sudditi. Laha preso una decisione drastica sconvolgendo gli stessi membri della Royal Family. Non accade spesso che a qualcuno vengaunreale ma stavolta la sovrana non ha voluto sentire ragione. Foto da CanvaLaMargrethe II di Danimarca haa sua nipote ildi, che ha ottenuto subito dopo la sua nascita. La mamma della bimba però è sconvolta dichiarando perfino che quest decisione ha reso la figlia vittima di bullismo. Ma scopriamo insieme i dettagli. La decisione dellaSecondo laMarie e madre di Athena, di 10 anni, quest’ultima non ...

... quello in cui il nuovo re Carlo III e la sua regina consorte Camilla posano assieme ai principi di Galles, William e Kate, nel primo scatto ufficiale del nuovo "team" alla guida della...... quello in cui il nuovo re Carlo III e la sua regina consorte Camilla posano assieme ai principi di Galles, William e Kate, nel primo scatto ufficiale del nuovo 'team' alla guida della...Aveva vinto due volte il Booker Prize, il maggior riconoscimento della letteratura britannica, e i suoi 13 libri erano stati tradotti in una quarantina di lingue.Si è spenta all'età di 70 anni la scrittrice inglese Hilary Mantel, autrice nota al grande pubblico per la trilogia dedicata alla dinastia dei Tudor. L'unica scrittrice britannica ad aver vinto due Ma ...