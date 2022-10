Addio al Milan | arriva l’offerta bomba

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sta per scatenarsi un terremoto nel calciomercato della Serie A e d’Europa. In arrivo un’offerta pazzesca Le squadre di Serie A dovranno stare molto attente a prendersi cura dei loro… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

MilanLive.it

... i bianconeri hanno perso 4 - 2 contro ila San Siro nella gara inaugurale della nuova Serie ... Gasperini, che sembrava prossimo all'è rimasto e la società lo ha accontentato con un mercato ...... la scorsa stagione, è stata la prima squadra in 66 anni a vincere sul campo di Inter,e ... Nonostante qualcheeccellente. 'Adesso mi chiederai di Raspadori'. Per forza. 'Può soltanto ... Addio Milan, altra conferma: pronto il sostituto Sarà difficile rifiutar un’offerta simile, anche perché al momento il Milan e Leao non hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto che scadrà nel 2024. Il PSG farà leva anche su questo ...La Juventus torna a San Siro per sfidare il Milan, con la partita nella partita: ancora una volta si affrontano Vlahovic e Tatarusanu ...