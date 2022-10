Addio a Federica | aveva solo 22 anni | muore nel terribile schianto avvenuto fra tre auto

ArezzoNotizie

, aveva solo 22 anni: muore nel terribile schianto avvenuto fra tre auto. Ha perso la vita una ragazza di 22 anni, si chiamavaCanneti, nello schianto fra tre macchine ...RAFFAELE e'. Non undefinitivo, un auspicabile arrivederci. Ma la situazione non migliora. Quello che mina la sopravvivenza delle pizzerie è, in primo luogo, la bolletta della luce. Le ... "Addio Federica, eri il volto della gioventù". Castiglion Fiorentino in lutto dopo l'incidente di stanotte Drammatico incidente nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2022 in provincia di Arezzo. Tre auto, poco prima della mezzanotte, si sono scontrate lungo la… Leggi ...Niente luci, niente addobbi per le strade, niente albero di Natale nelle piazze. Tutta colpa dei rincari delle bollette. Per gli italiani, amanti delle tradizioni, delle feste natalizie e delle sfavil ...