A4 | dopo l’incidente a San Donà di Piave di nuovo sotto accusa il “collo di bottiglia” per i cantieri della terza corsia

(Di sabato 8 ottobre 2022) A fine settembre don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto, in provincia di Treviso, aveva celebrato una messa vicino al caselloA4 portando in processione la Madonna per esorcizzare quella che ormai tutti chiamano l’autostradamorte. Non è bastato. Il 7 ottobre a Sandi(Venezia) sono decedute altre sei persone, tra cui cinque affette da sindrome di Down, che si trovavano in un furgone schiantatosi contro un camion. Negli ultimi vent’anni lo stillicidio è stato costante, inesorabile, tragico. Nel 2003, in un maxi-tamponamento avvenuto con la complicitànebbia di marzo, sull’asfalto rimasero i corpi di 13 persone mentre un’altra ottantina finirono in ospedale. Da allora la strage non si è più interrotta, anzi è diventata più grave da quando sono stati avviati i lavori per ...