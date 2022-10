A Bergamo la partenza del Giro di Lombardia 2022 | grande festa per Nibali e Valverde

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 ottobre 2022). È partita dal’edizione numero 116 deldi, la classica monumento di ciclismo su strada istituita nel 1905 che come ogni anno scatta nel mese di ottobre. Tra due ali di folla formate dalle centinaia di appassionati accorsi nel centro città, i corridori sono scattati dal Sentierone verso viale Papa Giovanni XXIII, per poi passare davanti alla Stazione, in via Bono e sfilare in Borgo Palazzo. La corsa porterà i ciclisti fino all’arrivo di Como. Le prime salite saranno come detto quelle della Val Seriana, poi il passaggio verso San Giovanni Bianco, la salita poi verso la Val Taleggio e successivamente Berbnno, per poi dirigersi verso Bellagio costeggiando il lago di Como, fino alla città e al circuito finale. 25 squadre e 222 corridori al via: tra di loro anche i bergamaschi Davide Villella, ...