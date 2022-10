8 ottobre - ' Eco del mondo' la performance di danza della compagna Tecnologia Filosofica a Corato Bari

L'Eco del Chisone

...- Festival , incontro tra- logia ed- nomia. Sono previsti, sempre al Village, ... saranno in scena alla Sala Futura dal lunedì al mercoledì (17 - 18 - 19e 24 - 25 - 26). ...Inoltre AfricaRace ha assicurato la messa in servizio di una centrale solare per la scuola ... Che era pronta a marzo e lo sarà ovviamente anche a. Giovanni Gardani ... Previsioni 7-9 ottobre: altra dose di pioggia in arrivo! Sabato 8 ottobre Piazzale di Porta Romana orario 9-13 Loggia del Pesce ... una scintilla attraverso i secoli presso Frascione Arte e L’eco dell’eternità presso Aria Art Gallery. L’esposizione presso ...Gli eventi costituiscono momenti per ricordare la figura di mons. Pietro De Felice (Casagiove 25 maggio 1956 – Caserta 10 aprile 2021), Cancelliere, Giudice e parroco della Diocesi di Caserta. Con l’o ...