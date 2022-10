1911-1913 | due anni senza Gioconda | il furto del secolo parla italiano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 8 ottobre 2022) Roma, 8 ott – Secondo la massima attribuita erroneamente a Machiavelli, il fine giustificherebbe i mezzi. Concetto per certi versi simile a un famoso aforisma nietzschiano. “Tutto ciò che è fatto per amore è sempre al di là del bene e del male”, anche quando oggetto del reato – ildel(scorso) – è il ritratto più celebre della storia. Sì, perché al contrario di quanto si possa istintivamente pensare, dietro alla trafugazione della, avvenuta nell’agosto, non ci furono motivazioni speculative o legate al mercato nero delle opere d’arte. Bensì un italianissimo amor patrio unito alla volontà di rivalsa. Vincenzo Peruggia, il “ladro” della Monna Lisa Il protagonista di questa incredibile – per quanto poco conosciuta – storia si chiama Vincenzo Peruggia, artigiano nato a Dumenza (piccolo comune ...