Zuppa di Porro 7 ottobre 2022

(Di venerdì 7 ottobre 2022)di. se mi promettete di non ridere vi dico cosa hanno proposto i babbi italiani al posto del price cap: vabbè ve lo dico. Un corridoio di prezzo dinamico. Bruxelles è come Gotham city, c’è Joker che ha messo la droga negli acquedotti. Intanto Wsj ci racconta, ion realtà lo ha fatto eri di come Biden vuole fare pace con maduro. a proposito di Principi. intanto l’unica soluzione che abbiamo è tagliare riscaldamento. ma la pace? Vabbè quelli vanno in paizza e risolveranno tutto. Anche se a Sallusto non piace. Repubblica, forza Repubblica oggi cosa si inventa contro il governo che non c’è? La Ue gela la Meloni. Ma perchè?????? Totoministri, più seriamente Merlo sul Foglio ci spiega un po’ di casino all’economia. Pnrr zacchè e bulian, ma anche il corsera, danno ragione ai ritardi di cui parlava la Meloni. Pagine su pagine sullo psicodramma ...

Nicola Porro

Governo il piano della meloni sostiene il corriere della sera. In realtà per Repubblica si tratta soltanto di una Meroni che cerca alibi da ... L'Opec taglia la produzione di petrolio. Lezione a Ursula Rassegna ragionata dal web su: l'appello del Pontefice e la saggezza di Kissinger contro la guerra in Ucraina, l'impresa di fermare l'aggressione russa senza scatenare un conflitto mondiale ...Rassegna ragionata dal web su: il messaggio degli elettori agli ultrà draghisti, i dem privati del potere garantito dai commissari al governo, come leggere i segnali dell'astensione ...