Zielinski | «Il nostro centrocampo è tra i più forti d’Europa»

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Piotr, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club. Di seguito il report che la redazione della radio fa dell’intervista. Come stai (a Amsterdamera stato sostituito per infortunio, ndr)? «Le mie condizioni sono buone, oggi ho fatto tutto l’allenamento e non ho sentito nessun fastidio». Sulla vittoria di Amsterdam: «È stata una serata magica non solo per noi ma per tutti i napoletani che tifano Napoli. Siamo andati sotto, ma c’era tutto il tempo per risolvere la partita e così abbiamo fatto. Siamo contenti». Cosa vi ha detto Spalletti dopo la vittoria di martedì? «Il mister ci ha fatto i complimenti per la bellissima partita, ma ci ha ricordato che non abbiamo fatto ancora niente. Già con la Cremonese sarà molto difficile, sarà un’altra gara. Questa squadra prepara molto seriamente ...