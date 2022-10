Zaccheroni secco sulla Juventus | Totalmente da ricostruire Tutti vogliono la palla sui piedi

ilBianconero

... 20 tra il marzo e il novembre 1999 conalla guida e 27 tra giugno 2020 e gennaio 2021 ... di cui due nelle ultime quattro sfide, dopo che era rimasto anelle sette precedenti. Domenico ...... a nomi che hanno ancora oggi la capacità di turbarci, come Alessio, Cobolli Gigli, Maifredi, Del Neri (comprensibile come il cugino It), Ferrara,... Ma torniamo ai giorni nostri. ... Kostic, poca luce e tante ombre: il contesto non aiuta ma serve di più