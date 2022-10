Volley | tutto facile per l' Italia contro l' Argentina | è ai quarti - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Mondiali femminili: le azzurre stendono 3 - 0 le sudamericane prima di chiudere la seconda fase sfidando la ......per scherma e basket o seduti nel sitting. Grande novità è la presenza di un team internazionale, appunto le International Stars, formato quindi da grandi atleti provenienti dail mondo ...L'Italia ha battuto 3-0 l'Argentina in una partita della seconda fase dei Mondiali di pallavolo femminile, conquistando la certezza del passaggio ai quarti di finale del torneo. Le azzurre, alla setti ...Con il punto decisivo di Paola Egonu, l’Italia batte l’Argentina 3-0 e si qualifica per i quarti di finale del Mondiale di volley femminile. 25-19 25-18 25-17 il punteggio, in una partita in cui, ...