Volley | SuperLega | Civitanova al test Padova | Trento e Perugia in trasferta | Modena-Piacenza succulenta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nel weekend dell’8-9 ottobre andrà in scena la seconda giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Ad aprire le danze è il sempre rovente derby lombardo tra Monza e Milano, entrambe desiderose di riscattarsi dalle nette sconfitte maturate all’esordio rispettivamente controe Cisterna. Grozer e compagni cercheranno di impensierire il sestetto meneghino guidato da Bomber Jan Patry. Impegni inper. I dolomitici dovranno prendere con le pinze l’ambiziosa Verona, che ha battutoal debutto: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Matey Kaziyski vogliono dare seguito alle eccellenti prestazioni dell’esordio. I Block Devils se la dovranno vedere con l’ambiziosa neopromossa Siena: uscita complicata per ...

OA Sport

Il calendario della 2giornata di2022/2023 dimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Dopo un primo turno con qualche sorpresa, il massimo campionato italiano prosegue con sei nuove partite che ...18.00 VeroMonza vs Allianz Milano (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv) 20.30 WithU Verona vs Itas Trentino Calendario Superlega volley: orari partite 8-9 ottobre, dove vederle in tv, programma, streaming Il calendario della 2^ giornata di Superlega 2021/2022 di volley maschile: ecco programma, date, orari, diretta tv e streaming delle partite ...Ad aprire le danze è il sempre rovente derby lombardo tra Monza e Milano, entrambe desiderose di riscattarsi dalle nette sconfitte maturate all’esordio rispettivamente contro Perugia e Cisterna. CALEN ...