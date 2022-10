VOLLEY | MONDIALI | I ITALIA-ARGENTINA VALE IL PASS PER I QUARTI

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Una mano ce l’ha data l’Olanda: la sconfitta contro la Cina, arrivata solo al tiebreak, ha comunque avuto il merito di rallentare la corsa delle cinesi, che adesso accusano due lunghezze di ritardo sull’di Davide Mazzanti. Che in pratica battendo oggi l’(ore 17,15, diretta tv su Rai Due e Sky Sport) metterebbe piede neidi finale con una giornata d’anticipo, e con la possibilità di potersi permettere poi anche di perdere due set contro le asiatiche nell’ultima sfida del girone della seconda fase, perché comunque il primo posto non glielo toglierebbe nessuno (bisognerebbe vedere a quel punto quel che combinerà il Brasile, atteso dalle sfide con Olanda e Belgio). Insomma, se proprio l’non vorrà dipendere solo da se stessa, quantomeno un aiuto è arrivato dalle olandesi, costrette però ora a ...

