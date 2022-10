Volley | Mondiali femminili 2022 | risultati e classifiche

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tutti ideidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Archiviata laball Nations League, le migliori squadre del mondo sono pronte a sfidarsi per il titolo iridato in una delle manifestazioni più lunghe e impegnative di sempre. Grandi aspettative per le azzurre di Davide Mazzanti: dopo la delusione olimpica di Tokyo 2020, Sylla e compagne si sono imposte sia agli Europei 2021 che nella Nations Leagueed ora non vogliono smettere di sognare. Di seguito ledei gironi e idi tutte le partite del torneo aggiornati in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV FORMULA E ...