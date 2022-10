Volley | Mazzanti | “Con l’Argentina sempre tutto sotto controllo | ora contro la Cina ci divertiremo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il CT della nazionale azzurra femminile di, Davide, ha commentato la vittoria ottenuta quest’oggiai Mondiali. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Vittoria che abbiamo tenutoperché la partita tatticamente non era difficile. Non ci siamo presi tanti rischi in attacco gestendo la partita. È stata una partita lineare, le ragazze stanno bene non avevano bisogno di recuperare anche se adesso giochiamo tra meno di 24 ore. Non abbiamo speso tantissimo oggi, questo match ci serviva per arrivare ancora meglio domanila”. Poi sul prossimo impegnolaaggiunge: “Domani è importante perché laè ...