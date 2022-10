Volley femminile | Mondiali 2022 | il Brasile travolge l’Olanda e insegue l’Italia Polonia | che rischio col Canada!

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Serata scoppiettante aidi. Ilha tramortitocon un dirompente 3-0 (25-19; 25-19; 25-20) e si è matematicamente qualificato ai quarti di finale insieme alla capolista Italia. Le verdeoro sono seconde nella classifica della Pool con 7 vittorie e 20 punti, a due lunghezze di distacco dalle Campionesse d’Europa. Le azzurre sono attese dall’ultima partita contro la Cina: in caso di vittoria saranno prime, in caso di sconfitta devono sperare che il Belgio battae Cina per vincere il girone. A trascinare le vicecampionesse olimpiche sono state la solita schiacciatrice Gabi, autrice di 19 punti, e la centrale Carolina Da Silva, scatenatasi con addirittura 9 muri e 15 punti complessivi. Le tulipane vengono invece ...