Volley femminile | l’Italia insegue i quarti ai Mondiali | battere l’Argentina per continuare l’avventura

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022)torna in campo ai2022 didopo aver goduto di un giorno di riposo. La nostra Nazionale affronteràoggi pomeriggio (ore 17.15) a Rotterdam in un match decisivo per le sorti della seconda fase a gironi. Le Campionesse d’Europa puntano a conquistare la vittoria che varrebbe la qualificazione aidi finale e proietterebbe verso lo scontro diretto con la Cina per il primo posto nella Pool E. Le azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico, ma non dovranno distrarsi e non dovranno sottovalutare la comunque ambiziosa Albiceleste. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARGENTINA DEIDIDALLE 17.15è reduce dal successo conquistato ...