Volley femminile | Davide Mazzanti | “Cina crocevia | darà temperatura all’Italia”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’Italia ha surclassato l’Argentina con un perentorio 3-0 (25-19; 25-18; 25-17) e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di. La nostra Nazionale si è imposta senza particolari patemi d’animo contro la poco quotata Albiceleste e ha staccato matematicamente il biglietto per la fase a eliminazione diretta di questa rassegna iridata. Le Campionesse d’Europa torneranno in campo a Rotterdam (Paesi Bassi) per affrontare lanello scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel girone. Il CTha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Molto in controllo, tatticamente era una partita non complicata ma l’abbiamo gestita bene in attesa di una partita di quelle che aspettiamo di più, con laper chiudere il girone. ...