Volley femminile | cosa cambia per l’Italia arrivare prima o seconda nel girone ai Mondiali

(Di venerdì 7 ottobre 2022)è in lizza per il primo posto nella Pool E dei2022 di. La nostra Nazionale si trova al momento al comando della classifica generale con 7 successi e 22 punti raccolti in otto partite disputate. Se vincerà lo scontro diretto con la Cina allora conquisterà il raggruppamento, se invece perderà con le asiatiche sarà ooppure terza (se il Brasile si imporrà contro Belgio e Olanda). I conti sono presto fatti su questo fronte e il piazzamento finale risulterà determinante perché laclassificata affronterà la quarta nei quarti di finale, mentre lase la dovrà vedere con la terza nel primo turno della fase a eliminazione diretta.vola ai quarti ...

ROTTERDAM (OLANDA) - L'Italvolleyapproda matematicamente ai quarti di finale dei Mondiali 2022. Sul parquet dell'Ahoy di Rotterdam, le azzurre del ct Mazzanti hanno sconfitto l'Argentina per 3 - 0. I parziali in favore di ...Nella gara della terza giornata della seconda fase a gironi dei Mondiali di, l'Italia supera per 3 - 0 l'Argentina e si qualifica per ...L’Italia di Mazzanti ha battuto nettamente quest’oggi l’Argentina, 3-0, accedendo così ai quarti di finale del Mondiale di volley femminile 2022. Ecco il tabellino del match di Egonu e compagne: ...(Sport News Italia) Su altre testate La Serbia è l’unica squadra imbattuta ai Mondiali 2022 di volley femminile: sette vittorie in altrettante partite disputate, 20 punti conquistati sui 21 a ...