Vittima di una baby gang | «Il ricatto e le mie foto in tolpess | ho tentato il suicidio»

In Terris

"Sono stata in passatodi violenza sessuale e sono entrata senza mettermi un'etichetta - ha ... Un'accusa pesantissima, che ha scatenatoreazione piena di stupore da parte di tutti, da ...... che le sedeva accanto in studio, le avrebbe toccato il sedere all'interno della casa chiedendole di fingereviolenza sessuale. La donna, che ha 17 anni fuproprio di questa violenza ha ... Sparatoria in un hotel del Michigan, c’è una vittima In quel tema Alessandro aveva scritto di essere vittima di bulli e, con la sua maturità e una sensibilità fuori dal comune, aveva quasi avuto compassione di loro. «I bulli ...qui i sanitari - dopo avergli praticato una Tac - gli hanno diagnosticato un forte trauma cranico e la frattura del setto nasale (la vittima ha perso anche molto sangue). Ora è stato dichiarato fuori ...