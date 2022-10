Virtus | il grande ritorno è amaro | James show | Monaco sbanca Bologna

Si è conclusa la prima giornata di Eurolega con verdetti opposti per le italiane. Milano ha sbancato ieri il campo del Villeurbanne, laBologna invece ha perso in casa contro il Monaco.Bologna - Monaco 66 - 83 Il ritorno dellanell'Eurolega che nel 2000 concorse a costruire come club fondatore si trasforma in un ko tecnico amaro e doloroso sotto i colpi dello ...Termina 66 - 83 il match traSegafredo Blogna e AS Monaco , partita valida per la prima giornata della Eurolega 2022/23 .vittoria dunque per il Monaco al Paladozza, che permette agli ospiti di aggiudicarsi i primi ...È amaro il ritorno in Eurolega della Virtus dopo quasi 15 anni. Il Monaco con una prova di forza nel secondo tempo rovina la prima casalinga al PalaDozza passando meritatamente 66-83, trascinato da un ...BASKET, EUROLEGA - Notte amara al PalaDozza per la Segafredo Virtus Bologna che perde 83-66 contro il Monaco nel match che segna il ritorno dei bianconeri nella massima competizione continentale dopo ...