Virtus Bologna-Monaco oggi | orario Eurolega basket | dove vederla in tv | programma | streaming

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Inaugura la campagna continentale anche la. I bianconeri, infatti, ospitano al PalaDozza dil’ASnel primo match della regular season dell’2022-2023. Le V-nere tornano a disputare la massima competizione continentale a ben quindici anni dall’ultima apparizione (datata 2007-2008), centrando l’accesso grazie al successo in EuroCup della scorsa stagione. La compagine emiliana ha già sollevato un trofeo pochi giorni fa, conquistando la Supercoppa Italiana battendo nell’atto conclusivo la Dinamo Sassari. I bianconeri puntano a centrare i playoff in questa, con Sergio Scariolo che non potrà contare su alcune pedine importanti in quest’avvio come Daniel Hackett, Milos Teodosic e Tornike Shengelia. Ottimo l’apporto dei neo-arrivati Semi Ojeleye, ...

Eurolega 2022 - 23 Dove vedere in tv Olimpia Milano,e le altre squadre La guardia ex Zenit è infallibile dall'arco (4/4 da 3 e 18 punti più 5 assist) sbloccando un impasse offensivo ......00 FC Groningen - RKC Waalwijk CALCIO - SERIE B 20:30 Genoa - Cagliari BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Crvena Zvezda 19:00 Berlin - Partizan 19:30- Monaco Visualizza ...Poche ore ci separano dall’esordio della Virtus Bologna nell’Eurolega 2022-2023 di basket. I bianconeri vice-campioni d’Italia in carica, infatti, tornano a disputare la competizione cestistica per cl ...Debutto con vittoria per l'EA7 Milano in Eurolega: la squadra di Ettore Messina rimonta da -15 e nel finale batte l'Asvel Villeurbanne 69-62. Decisivi i 18 punti di Baron e i 16 di Melli. Venerdì Virt ...