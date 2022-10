Viola Come Il Mare | Terza Puntata | Francesco Demir Affascinato Da Farah!

(Di venerdì 7 ottobre 2022)ilincontra Farah per le sue indagini ed inizia a sentirsida lei.porta avanti la ricerca di suo padre e trova un aiuto… Nel corso delladiil, al centro dell’attenzione ci sarannosempre gli omicidi e i casi a cuidovranno fare fronte. Al contempo, però, nonostante tra i due sembrava non essere lontano l’amore, soprattuttotroverà un nuovo interesse e la cosa lo allontanerà,è ovvio che sia, da. Ma prima di vedere che cosa sta per ...

L'uomo non è chi dice di essereil mare/ Anticipazioni puntata 7 ottobre, Canale 5: Demir salva Farah,... Flesh and Blood, anticipazioni puntata 7 ottobre: anche Vivien ha dei dubbi ...il mare, la seconda puntata su Canale 5 Questa sera, venerdì 7 ottobre , alle 21.25 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di "il mare ", con Francesca Chillemi e Can Yaman . ...La vittoria di ieri sera a Edimburgo ha regalato alla Fiorentina una bella boccata d’ossigeno e, oltre a far sperare di aver trovato quella tanto cercata continuità, ha permesso di ...Le anticipazioni della seconda puntata di Viola come il mare, la fiction di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman. Foto Mediaset Forse non ci speravano nemmeno loro. Per la prima volta da… Leggi ...