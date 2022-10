Viola come il mare | le anticipazioni della seconda puntata

(Di venerdì 7 ottobre 2022)ha un solo obiettivo in testa: ritrovare quel padre che non ha mai conosciuto. Ora che la malattia si è manifestata, lui è forse l'unico che può davvero salvarla. Comincia così ladiil, la serie di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman, (tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini) che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti - 3.403.000 spettatori e il 20,4% di share, numeri importanti per la fiction Mediaset. Cos'accadrà tra la giornalista e l'affascinante ispettore Francesco Demir? Ecco ledel nuovo episodio, in onda venerdì 7 ottobre.il, le...

Cosìè cronaca, in altri Stati, di persone depresse, post violenze subite, che non trovando altri aiuti e soluzioni intraprendono la morte statale. I pazienti canadesi e il sistema sanitario ...Frongia (direttore generale Dinamo basket): 'È un onore essere qui, nel cuore della città, per sostenere questo progetto. Iniziativequesta rappresentano un valore essenziale nelle nostre ...Ottimo esordio di “Viola come il mare” – light drama diretto da Francesco Vicario, co-prodotto da RTI e Lux Vide, realizzato da Lux Vide, e basato sul romanzo Conosci l’estate di Simona Tanzini, di ...Viola ha un solo obiettivo in testa: ritrovare quel padre che non ha mai conosciuto. Ora che la malattia si è manifestata, lui è forse l'unico che può davvero salvarla. Comincia così la seconda ...