Viola come il mare | anticipazioni seconda puntata | trama episodi di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo il debutto e il successo della prima, attesa da tempo dai telespettatori, questa sera su Canale 5 tornail, la fiction che vede tra i protagonisti l’attore turco Can Yaman, che per la prima volta recita in italiano, e Francesca Chillemi. Ma cosa succederà in questi nuoviriuscirà a trovare il padre?è alla ricerca del padre: lediè una giornalista, che ha deciso di ritornare a Palermo per conoscere il padre. Lei è malata, vorrebbe sapere qualcosa di più sull’uomo che le ha dato la vita. Ma la donna si trova a fare i conti con l’ispettore della polizia, Francesco, interpretato da Can Yaman. Dopo un inizio un po’ difficile, i due riusciranno a ...