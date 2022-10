“Vigileremo sull’Italia” | la ministra francese apre il caso Mattarella | “Sappiamo badare a noi stessi” Meloni | “Inaccettabile ingerenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) “Vogliamo lavorare con Roma masul rispetto dei diritti e delle libertà”, “saremo molto attenti al rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto”. Le parole a Repubblica delladegli Affari europeiLaurence Boone – appena entrata a far parte del governo di Elisabeth Borne, che si era espressa in modo simile il giorno dopo le elezioni – rischiano di far scoppiare undiplomatico ai livelli più alti. La prima reazione, com’è comprensibile, arriva dalla premier in pectore, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia: “Voglio sperare che, come spesso accade, la stampa di sinistra abbia travisato le reali dichiarazioni fatte da esponenti di governo stranieri, e confido che il governosmentisca immediatamente queste parole, che ...