VIDEO Italia-Argentina 3-0 | Mondiali volley femminile 2022 | highlights e sintesi Azzurre ai quarti di finale!

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’ha surclassato l’con un perentorio 3-0 (25-19; 25-18; 25-17) e si è qualificata aidi finale deidi. La nostra Nazionale si è imposta senza particolari patemi d’animo contro la poco quotata Albiceleste e ha staccato matematicamente il biglietto per la fase a eliminazione diretta di questa rassegna iridata. Le Campionesse d’Europa torneranno in campo a Rotterdam (Paesi Bassi) per affrontare la Cina nello scontro diretto che metterà in palio il primo posto nel girone. Eccellente prestazione da parte della centrale Anna Danesi (12 punti, 3 muri). In crescita l’opposto Paola Egonu (14 punti), che pian piano sta ingranando proprio in vista della fase cruciale. La regista Alessia Orro ha ben interagito anche con le ...