Viareggio | rapina al supermercato Uomo arrestato dai carabinieri un' ora dopo

Il ragazzo, riconosciuto grazie alle immagini della videosorveglianza e alla descrizione dei testimoni, è stato raggiunto dagli uomini dell'Arma, con sé aveva ancora il denaro ...Un giovane versiliese è stato arrestato con l'accusa di essere responsabile della, avvenuta nella tarda mattinata di ieri, al supermercato Pam in largo Risorgimento a. Laè stata compiuta da un uomo travisato in volto con una mascherina e armato con una pistola scacciacani, per poi fuggire a bordo di uno scooter con 480 euro. La fuga, però, è ...Il ragazzo, riconosciuto grazie alle immagini della videosorveglianza e alla descrizione dei testimoni, è stato raggiunto dagli uomini dell'Arma, con sé aveva ancora il denaro rubato ...Un giovane versiliese è stato arrestato con l'accusa di essere responsabile della rapina, avvenuta nella tarda mattinata di ieri, al supermercato Pam in ...