Viale del tramonto | un film che 73 anni dopo funziona ancora benissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022)DELTv2000, ore 20.55. Con William Holden, Gloria Swanson e Nancy Olson. Produzione USA 1950. Durata: 1 ora e 40 LA TRAMA Uno dei capolavori di Billy Wilder, quando non si dedicavastabilmente alla commedia, ma sparava a zero sulle follie della sua patria d'adozione, gli USA. Qui i pazzi sono a Hollywood dove a 20dall'arrivo del sonoro sopravvivono stralunati i superstiti dei "silent movie". William Holden è uno sceneggiatore che fa fatica a piazzare i suoi soggetti presso le grandi case. Capita per caso nella villa (sul Sunset Boulevard, ildeldi Los Angeles) di una vecchia diva del muto. Quasi per inerzia diventa l'amante dell'anziana donna,rivolta alle glorie del passato e assurdamente sicura di un prossimo ...