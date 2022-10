Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 7 10 22

Leggi su isaechia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Madre santa, quanto mi sta sui mar*ni Ida Platano. Io ci provo anche a non partire prevenuta nei suoi confronti, eh. Mi impegno proprio a mantenere una parvenza di lucidità e a non sbroccare male ad ogni faccia contrita che ci rifila, giuro. Ma è così falsa, così maligna e soprattutto fa così tanto la vittima (pur non essendolo, anzi) che proprio gnafaccio, è più forte di me. Ci ha regalato così tante menzogne, negli anni, che nemmeno si accorge di incartarsi da sola tra le sue stesse minchi*te. Prendete ladidi oggi, per esempio. Ida si è scaldata tanto, al punto da lasciare lo studio lacrimando (a secco, chevvelodicoaffa!), perché Roberta Di Padua le ha detto che “ti sei innamorata tre volte in un mese“. “Sono troppo nervosa, Maria, io non me le faccio dire queste cose!“, ha singhiozzato rabbiosa la piccola ...