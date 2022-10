Un Posto al Sole | anticipazioni del 10 ottobre 2022

... l'unico tratto dell'A4 rimasto a duecorsie per senso di marcia tra San Donà di Piave e ...alla chiesa ho fatto collocare un'urna con l'immagine di un angioletto e 41 nomi di giovani del- ...Unal, anticipazioni puntata 7 ottobre: Lia al centro della trama, mistero intorno a lei Le anticipazioni della puntata di Unal, in onda oggi 7 ottobre , rivelano che il ...Non solo, isolati rovesci o brevi temporali potrebbero presentarsi ... Per la giornata di lunedì 10 ottobre rovesci in Piemonte e sul Ponente con annuvolamenti sparsi. Il clima peggiorerà anche al ...Causa anonimo settimo posto a Singapore, Max Verstappen ha dovuto tenere ben nascosto nel cassetto eventuali t-shirts celebrative del suo secondo titolo e gadgets similari. L'appuntamento però è solo ...