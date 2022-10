Ultime Notizie – Volley femminile | Argentina ko 3-0 e Italia vola ai quarti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’aidi finale dei campionati del mondo di pallavolo. Le azzurre centrano la qualificazione grazie al successo per 3-0 sull’. Alla Ahoy Arena di Rotterdam le ragazze del ct Mazzanti superano le sudamericane con i parziali di 25-19, 25-18, 25-17 in un’ora e un quarto di gioco. L’tornerà in campo domani contro la Cina alle 13.30, match che servirà a decidere il primo posto nel girone e di conseguenza anche gli accoppiamenti nella fase ad eliminazione diretta. Contro l’Davide Mazzanti ha confermato la formazione uscita vincitrice dalla sfida con il Giappone: Orro palleggiatrice, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro. Nel primo set le squadre sono rimaste a ...