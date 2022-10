Ultime Notizie – Ucraina | Peskov | “Divergenze nella cerchia di Putin”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ci sono state “” e discussioni intorno a Vladimirquando il presidente russo si è trovato di fronte a decisioni cruciali come quella della mobilitazione “parziale”, passati più di sette mesi dall’invasione russa dell’. Lo ha ammesso il portavoce del Cremlino, Dmitry. “C’è disaccordo su questi momenti. Alcuni pensano dovremmo agire in modo differente – ha detto al Washington Post -, ma questo rientra nel normale processo di lavoro”. E sulleall’interno dellaristretta di, ha risposto: “Ci sono discussioni di lavoro, sull’economia, sulla gestione dell’operazione militare. Ci sono discussioni sul sistema d’istruzione. Fa parte del normale processo di lavoro e non è un segnale di spaccature“. Secondo informazioni ...

... da parte della polizia cinese, di diffusione difalse e allarmistiche. Come sappiamo bene, ... ha cercato di colmare alcune lacune riguardo leore di vita dell'oculista e il trattamento ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...Maltrattava bimbi di 5, 6 anni in classe: insulti, schiaffi, parolacce. Una maestra di 63 anni di una scuola elementare di Fiumicino è stata sospesa dall'insegnamento. I ...Grande emozione per Yuki Tsunoda, al suo debutto a Suzuka da pilota di Formula 1. Il giapponese è stato il primo a saggiare la pista bagnata, suo circuito di casa, davanti ai tifosi che hanno atteso i ...