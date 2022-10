Ultime Notizie – Prezzi benzina e diesel | nuovo giro di rialzi per i carburanti

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Continuano a salire con forza idiin Italia. La media nazionale dellain self service supera 1,65 euro/litro, il gasolio è a 1,76. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di tre centesimi al litro iconsigliati die gasolio. Per IP rileviamo +3 cent/litro sullae +4 sul gasolio. Per Q8 +1 cent/litro sullae +4 sul. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,653 ...

