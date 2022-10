Ultime Notizie – Governo | Meloni | “Domani alla Camera? No | con mia figlia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 7 ottobre 2022)l’attende un week end impegnativo, in vista della prossima settimana, che sarà decisiva per la composizione del suo. Chissà se Giorgiariuscirà a starsene in famiglia. Lei lo spera. Sollecitata in proposito dai giornalisti prima di lasciare in serata gli uffici delladi Fdi dove ha trascorso una nuova giornata di incontri alle prese con il risiko ministeriale, si è augurata di passare qualche ora di relax con laGinevra, di sei anni. “ci aspetta una nuova giornata di incontrio possiamo stare a casa con i nostri figli?”, ha chiesto una cronista, a Montecitorio. “No, non sarò qui, anche io farò la stessa cosa…”, ovvero, starò in famiglia, ha replicato la leader di Fratelli ...