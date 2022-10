Ultime Notizie – Catania | anziano muore dopo rapina subita in casa | fermato 27enne

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Unè statodai Carabinieri di, coadiuvati da quelli della compagnia di Palagonia. Il giovane è gravemente indiziato dellacommessa nella notte tra i 4 e il 5 settembre scorso, nei confronti dell’83enne Salvatore Laudani all’interno della propria abitazione nel Comune di Castel di Iudica. In seguito alla, l’lo scorso 9 settembre è morto, in conseguenza delle violente percosse subite. Le complesse e serrate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, hanno consentito ai militari dell’Arma di risalire altore, cittadino romeno, anche grazie a una traccia di dna estratta da una bottiglia di birra, che lo stesso si era portato con sé. Il giovane è stato bloccato mentre tentava di fuggire ...

Sky Tg24

'Una storia d'amore d'amore e di guarigione'. Così Kim Rossi Stuart definisce Brado, il suo terzo film da regista (in sala il 20 ottobre) di cui è anche protagonista. Un 'western esistenziale' potente,...Il leader del Movimento 5 Stelle , Giuseppe Conte , vuole continuare a rosicchiare lentamente ma inesorabilmente, qualche briciola del consenso rimasto al Pd, perseguendo sempre di più i temi classici ... Cronaca, le ultime notizie del 6 ottobre C’era una volta un’Italia che non credeva in nulla, come adesso, ma venerava le due figure che rappresentavano lo ...«Una storia d'amore d'amore e di guarigione». Così Kim Rossi Stuart definisce Brado, il suo terzo film da regista (in sala il 20 ottobre) di cui è ...