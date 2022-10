Ucraina | da Fmi finanziamenti emergenza per 1 | 3 mld dollari

(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il Fondo Monetario Internazionale comunica che il Comitato Esecutivo ha approvato 1,3 miliardi dididiper l’. L’Fmi ricorda come “più di sette mesi dopo l’inizio dell’invasione russa dell’, il bilancio umanitario ed economico rimane pesante, con conseguenti grandi e urgenti esigenze di finanziamento” ma si sottolinea anche come le autorità di Kiev meritano un “considerevole credito per aver mantenuto un elevato grado di stabilità macro-finanziaria in circostanze particolarmente difficili”. “La portata e l’intensità della guerra della Russia contro l’, iniziata più di sette mesi fa, hanno causato enormi sofferenze umane e dolore economico” ricorda il Consiglio che “prevede che il PIL reale si contrarrà del 35% nel ...

La guerra in Ucraina" i cui contraccolpi sociali, economici e politici hanno investito ... a un sistema di relazioni internazionali guidate da istituzioni come il Fmi e la Banca Mondiale, all'egemonia ...Giovedì a rendere nervosi gli investitori ci ha pensato anche il Fmi, il quale ha avvertato che si ... dove si è tenuto il vertice inaugurale della 'Comunità politica europea', allargato a Ucraina, ... Volodomyr Zelensky super star, nella sempre più belligerante Ucraina che vuol mettere in ginocchio il gigante russo e detronizzare il 'macellaio' Vladimir Putin. Un occhio al presente, fatto di missil ...