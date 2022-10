Ucraina | Casa Bianca | “Nessuna nuova informazione su uso armi nucleari Russia”

RaiNews

Lo ha affermato la portavoce dellaBianca Karine Jean - Pierre, chiarendo la portata delle ... Leggi anche, Zelensky: "Siamo sull'orlo di un disastro nucleare" Biden: "Putin non scherza, ...... secondo il servizio di emergenza. I corpi di otto civili sono stati recuperati sotto le macerie di unaresidenziale. Secondo il segretario del consiglio comunale di Zaporiyia, Andrii ... Live guerra in Ucraina. Casa Bianca: da Mosca nessun segnale sull'uso imminente di armi atomiche - Zelensky: "Mosca prepara i russi a una guerra nucleare" - Zelensky: "Mosca prepara i russi a una guerra nucleare" (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non alcuna nuova indicazione di intelligence sulla possibilità che la Russia si stia preparando a utilizzare nell’immediato armi nucleari. Lo ha affermato la portavoce de ...La guerra in Ucraina giunge al 226mo giorno. Dopo che Zelensky ha lanciato l'allarme, affermando: "Siamo sull'orlo del disastro nucleare", arriva la risposta, "più rassicurante" della Casa Bianca: non ...