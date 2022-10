Ucraina | Biden | rischio Armageddon nucleare mai così alto dal 1962

Lo ha detto il presidente americano Joeparlando ad un evento elettorale a New York. "Putin ... Nel frattempo il presidente dell'Volodymyr Zelensky ha annunciato che dal primo ottobre ...Intervenendo a una raccolta fondi della campagna democratica a New York,ha aggiunto che il presidente russo Vladimir Putin "non scherza quando parla dell'uso di armi nucleari tattiche o di ...tuIl presidente Joe Biden ha usato le apparenze ai sostenitori del partito per avvertire del pericolo di uno scontro nucleare con la Russia. In una ...Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando ad un evento elettorale ... Questo il contenuto della relazione sull'escalation russa in Ucraina approvata dal Parlamento europeo con 504 ...