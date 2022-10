Uber | autista sbaglia la destinazione | al passeggero 35mila sterline di conto per 15 minuti di strada

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Corsacon imprevisto. Accade in Inghilterra , dove un tragitto 15è costato a un ragazzo di 22 anni la bellezza di. Nei dintorni di Manchester, ad Ashton - Under - Lyne, ...

Uber, autista sbaglia a digitare la destinazione: conto record da 35mila sterline Corsa Uber con imprevisto. Accade in Inghilterra, dove un tragitto 15 minuti è costato a un ragazzo di 22 anni la bellezza di 35mila sterline. Nei dintorni di Manchester, ad Ashton - Under - Lyne, ... La destinazione confusa con un'omonima località australiana