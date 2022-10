Tuttosport – la lista il 7 novembre | mese da brividi per Bremer nella Juve

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 ottobre 2022) 2022-10-07 23:42:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: TORINO – (e.e.) Unda vivere con il batticuore. L’agenda ha una data fatidica evidenziata: il ct del Brasile, Tite, divulgherà ladei 26 per il Mondiale in Qatar direttamente dalla sede della federcalcio verdeoro a Rio de Janeiro, lunedì 7. Per, così, sarà undi passione, a cominciare da San Siro dove affronterà il Milan di Giroud e Leao. Deve convincere per entrare nel gruppo che sogna il titolo, con gli altri compagni dellantus: Alex Sandro e Danilo., che esordio in verdeoro Impatto positivo allantus. E la difesa a 4 di Allegri… Nell’amichevole in Francia, dove ha debuttato, il centrale è piaciuto. Può farcela, ma non dovrà ...