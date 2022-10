(Di venerdì 7 ottobre 2022) Frances, grande protagonista in questi giorni anche all'ATP di Tokyo, ha qualcosa in più, qualcosa di diverso. Il pubblico di Milano che è abituato alle prelibatezze anticipate del...

... ma per gli appassionati di tennis Francesaggiunge davvero un po' di indispensabileche dà sapore al gioco moderno. 7 ottobre 2022 Tiafoe, il pepe del tennis che l'Italia si eviterebbe volentieri in Davis Frances Tiafoe, grande protagonista in questi giorni anche all'ATP di Tokyo, ha qualcosa in più, qualcosa di diverso. Il pubblico di Milano ...