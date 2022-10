The Loneliest | il nuovo singolo dei Maneskin | audio e video del live

Leggi su biccy

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo Supermodel, isono tornati con un. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno pubblicato The. Una bella ballata rock che strizza l’occhio alle classifiche e che non faticherà a scalarle. The: testo edel primoa Londra. Poche ore prima che il pezzo uscisse sulle piattaforme di streaming e su iTunes, il’hanno cantato in uno show a Londra. Seeing Måneskin perform Thefor the first time ever in London’s a life highlight ngl WHAT A SONG @thisis?##Måneskin #Thepic.twitter.com/svtUtyt42S — Carl (@CarlosSmith) October 6, 2022 You’ll be the saddest part of me Apart of me that will never ...