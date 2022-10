Thailandia | il dolore del Papa per i bimbi uccisi all’asilo | “Un atto di violenza indicibile”

Una lunga scia di sangue ha sconvolto ieri Uthai Sawan, una località rurale nel nordest della, dove un ex poliziotto 34.enne ha fatto irruzione poco dopo l'ora di pranzo in un asilo nido ...... specie in una provincia come Nong Bua Lamphu, una zona rurale tra le più povere della. ... Nel frattempo l'Italia ha espresso "profondo" per la strage attraverso un messaggio ...Una strage senza senso, accanendosi su piccoli angeli indifesi in un luogo di gioia: 37 persone sono morte, tra cui 24 bambini, nell’attacco a un asilo compiuto oggi da un ex poliziotto nel nord della ...Il telegramma di cordoglio per le vittime dell’attacco ad un asilo nido a Utai Sawan, in Thailandia, inviato alla Nunziatura Apostolica del Paese del sud-est asiatico - a nome di Papa Francesco - dal ...