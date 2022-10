TG Kids | il telegiornale dei ragazzi torna e si allarga

(Di venerdì 7 ottobre 2022) TGNuova edizione per il Rai Tg, iltutto dedicato aie alle ragazze tra gli 8 e i 14 anni. Appuntamento da martedì 11 ottobre, alle ore 15.30 su Rainews 24, e in replica alle 18 su Rai Gulp. Novità di questa nuova edizione è l’aumento della durata, che passa da 5 a 15 minuti. Il Tg, che sarà disponibile anche su RaiPlay, è frutto della collaborazione tra Rainews24, il canale all news della Rai, e Rai, la direzione Rai per i. L’obiettivo è dedicare uno spazio di lettura dei fatti quotidiani con un linguaggio e una scelta delle immagini selezionati per il pubblico più giovane. Il formato del Tgprevede la presentazione della notizia del giorno, la spiegazione della parola-chiave del momento, un ...

Agenzia askanews

IT 22:15 - ALL THINGS TO ALL MEN - 2 PARTE Rete 4 18:58 - TG4 -19:45 - TG4 L'ULTIMA ...15 - BLADE La 5 18:55 - L'ONORE E IL RISPETTO - PARTE TERZA 21:10 - FRIENDS WITH- 1 PARTE 22:...... quello di contattare un pubblico di giovanissimi attraverso unpartito pochi giorni fa. Dal 3 maggio va infatti in onda Tg, un Tg di cinque minuti dedicato a ragazzi e ragazze tra ... Nuova edizione per il Tg Kids, iniziativa di Rainews24 e Rai Kids Nuova edizione per il Rai Tg Kids, il telegiornale tutto dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra gli 8 e i 14 anni. Appuntamento da martedì 11 ottobre, alle ore 15.30 su Rainews 24, e in replica alle ...Nuova edizione per il Rai Tg Kids, il telegiornale tutto dedicato ai ragazzi e alle ragazze tra gli 8 e i 14 anni. Appuntamento da martedì 11 ottobre, alle ore 15.30 su Rainews 24, e in replica alle 1 ...