Terremoto sul Grande Fratello Vip | “Denuncia penale!” | le accuse finiscono davanti al giudice

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nelle ultime ore sta succedendo il finimondo alVip: l’edizione più surreale del format finisce in tribunale.Vip (fonte youtube)La settima edizione del “Vip” si sta rivelando uno degli appuntamenti televisivi più controversi degli ultimi dieci anni. Alfonso Signorini si ritrova tra le mani una bella gatta da pelare: nella ultime ore il Codacons ha annunciato l’avvio di un indagine nei confronti dei concorrenti e dello staff autoriale in merito al caso Bellavia. Non è tutto: gli ingestibili concorrenti dopo poche settimane stanno già esasperando l’atmosfera di normale convivenza in Casa, dando adito a furibonde litigate ricche di recriminazioni ed epiteti irripetibili. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e ...