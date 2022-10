Tennistavolo | Mondiali a squadre 2022 | la finale femminile sarà Cina-Giappone Bronzi a Cina Taipei e Germania

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Oggi, venerdì 7 ottobre, sono proseguiti idi, in programma a Chengdu, in, fino a domenica 9: si sono disputati tutti i quarti dimaschili ed entrambe le semifinali femminili, con l’assegnazione delle due medaglie di bronzo. Tra le donne laliquidaper 3-0 in virtù del 3-0 (11-9, 11-1, 11-4) di Sun Yingsha su Chen Szu-Yu, del 3-0 (12-10, 11-8, 11-6) di Chen Meng su Li Yu-Jhun e del 3-0 (11-3, 11-5, 11-9) di Wang Manyu su Liu Hsing-Yin. Ilregola laper 3-0 grazie al 3-2 (9-11, 11-3, 6-11, 11-6, 11-8) di Hina Hayata su Nina Mittelham, al 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) di Mima ...

Nelle altre sfide la Cina elimina il Portogallo per 3 - 0 per effetto del 3 - 0 (11 - 6, 11 - 6, 11 - 5) di Wang Manyu su Jieni Shao, del 3 - 0 (11 - 4, 11 - 2, 11 - 5) di Chen Meng su Yu Fu, e del 3 -...04.00(diretta streaming sul canale YouTube di World Table Tennis) 04.00 TENNIS " ATP 500 Tokyo, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, ...Una nuova settimana di sport ha inizio quest’oggi, lunedì 3 ottobre. Eventi da seguire a partire dalle prime ore del mattino come i Mondiali di tennistavolo a squadre in corso di svolgimento in Cina.Sono cominciati i campionati regionali di tennistavolo e il Tennistavolo Valdarno ha ottenuto subito una vittoria nella prima giornata del campionato regionale di D1: due punti a testa di Mirko Tortol ...