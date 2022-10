Tempesta d' amore | puntate italiane | Cornelia rischia grosso | Ariane esulta

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 7 ottobre 2022) QuandoKalenberg, tra le dark lady più spietate did', si mette in testa una cosa, è impossibile farle cambiare idea. Stavolta, però, i piani della donna si faranno davvero crudeli e andranno a colpire in modo terribile la povera, che apparirà inerme nelle mani della sua nemica. Stando alle anticipazioni relative alle prossimedella soap opera tedesca, infatti, a breve tutti crederanno addirittura che la governante abbia perso il controllo di sé stessa e debba essere ricoverata in una clinica psichiatrica. Questa angosciante storyline è iniziata quando la Holle, per distrarsi dal pensiero di Robert , al quale ha dovuto dire addio in quantoha falsificato il test del DNA di Werner e ha fatto credere ai Saalfeld che ...